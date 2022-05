Internazionali d’Italia, la racchetta azzurra sprofonda: in sei vanno ko (Di martedì 10 maggio 2022) Una giornata nera come la notte senza illuminazione. Le stelle italiane sono state offuscate dalle nubi temporalesche che hanno disarcionato sei delle nostre racchette in questo inizio di torneo. Roma si dimostra essere indigesta per gli azzurri. Fortemente negativa, infatti, la prova dei tennisti nostrani nella giornata di ieri valevole per gli Internazionali d’Italia. Sei atleti italiani, infatti, sono stati eliminati dalla contesa: cinque sconfitti sul campo, una (Camila Giorgi) da un presunto stiramento alla coscia sinistra. Soltanto Fabio Fognini, fin qui, è riuscito a superare il turno battendo Dominic Thiem. Un bottino piuttosto magro dal sapore acre del fallimento. Internazionali d’Italia stregati: sei azzurri salutano Ecatombe di azzurri agli Internazionali d’Italia. Sei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Una giornata nera come la notte senza illuminazione. Le stelle italiane sono state offuscate dalle nubi temporalesche che hanno disarcionato sei delle nostre racchette in questo inizio di torneo. Roma si dimostra essere indigesta per gli azzurri. Fortemente negativa, infatti, la prova dei tennisti nostrani nella giornata di ieri valevole per gli. Sei atleti italiani, infatti, sono stati eliminati dalla contesa: cinque sconfitti sul campo, una (Camila Giorgi) da un presunto stiramento alla coscia sinistra. Soltanto Fabio Fognini, fin qui, è riuscito a superare il turno battendo Dominic Thiem. Un bottino piuttosto magro dal sapore acre del fallimento.stregati: sei azzurri salutano Ecatombe di azzurri agli. Sei ...

Advertising

emmaraducanu_uk : Just posted a photo @ Internazionali BNL d'Italia - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, il programma di martedì 10 maggio: esordio sul Centrale per Djokovic e Sinner - infoitsport : Sinner-Martinez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d'Italia 2022 - infoitsport : LIVE - Sinner-Martinez, Internazionali BNL d'Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - novasocialnews : Internazionali d'Italia 2022, Fognini ok e Sonego eliminato: risultati italiani -