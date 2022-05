Internazionali d’Italia, Giorgi fuori per infortunio: oggi c’è Jasmine Paolini (Di martedì 10 maggio 2022) Internazionali d’Italia, il tanto atteso match tra Camila Giorgi e Ajla Tomljanovic, prima interrotto per pioggia, ha visto la vittoria dell’australiana per ritiro della Giorgi, che già durante l’incontro era stata a ricorrere alle cure del medico, fino a giocare gli ultimi giochi con una vistosa fasciatura alla gamba. fuori dal torneo della capitale, inoltre, le altre italiane impegnate in questi 32esimi, ovvero Martina Trevisan, affondata dalla Zhang per 2 set a 0 e la Cocciaretto, coraggiosa, ma comunque battuta dalla svizzera Belinda Bencic. oggi in campo altre due italiane: Jasmine Paolini, opposta alla Teichmann e Lucia Bronzetti, che sarà impegnata contro la Osorio Serrano. Così il programma giornaliero nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022), il tanto atteso match tra Camilae Ajla Tomljanovic, prima interrotto per pia, ha visto la vittoria dell’australiana per ritiro della, che già durante l’incontro era stata a ricorrere alle cure del medico, fino a giocare gli ultimi giochi con una vistosa fasciatura alla gamba.dal torneo della capitale, inoltre, le altre italiane impegnate in questi 32esimi, ovvero Martina Trevisan, affondata dalla Zhang per 2 set a 0 e la Cocciaretto, coraggiosa, ma comunque battuta dalla svizzera Belinda Bencic.in campo altre due italiane:, opposta alla Teichmann e Lucia Bronzetti, che sarà impegnata contro la Osorio Serrano. Così il programma giornaliero nel ...

