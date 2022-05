Internazionali d’Italia 2022, record di presenze e di incasso al Foro Italico (Di martedì 10 maggio 2022) Nella giornata di martedì 10 maggio è stato stabilito un record storico agli Internazionali d’Italia 2022. Con 34.406 spettatori al Foro Italico, è stato infatti registrato il primato di presenze. Battuti i 33.721 appassionati del 16 maggio 2019. Come se non bastasse, quest’edizione degli Internazionali ha polverizzato anche il record di incasso. Con ancora cinque giorni di torneo, sono già stati incassati ben 14,8 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Nella giornata di martedì 10 maggio è stato stabilito unstorico agli. Con 34.406 spettatori al, è stato infatti registrato il primato di. Battuti i 33.721 appassionati del 16 maggio 2019. Come se non bastasse, quest’edizione degliha polverizzato anche ildi. Con ancora cinque giorni di torneo, sono già stati incassati ben 14,8 milioni di euro. SportFace.

Advertising

SkySport : UNA SQUADRA - La docu-serie Sky Original racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 In onda il 14 maggio al… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Internazionali BNL d’Italia ?? Il super incontro tra Pedro Martinez e Jannik Sinner INIZIA ORA sul 20 e in streaming su M… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Internazionali BNL d’Italia ?? Il super incontro tra Pedro Martinez e Jannik Sinner INIZIA ORA sul 20 e in streaming su M… - NandoArm8 : Convincente esordio per Jannik #Sinner a Roma: battuto 6-4 6-3 Martinez. Ora sarà derby con #Fognini. #ATP - tennisromania : 11/5/22 Internazionali BNL d'Italia OOP NB16:00: Gabriela Ruse (LL) vs Iga Swiatek[1] 18:00 (5th match) Simona Hale… -