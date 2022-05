Internazionali di tennis, Jasmine Paolini eliminata al primo turno (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – Dopo le sue colleghe sul campo rosso di Roma di ieri sera, anche Jasmine Paolini dice addio agli Internazionali al primo turno. La giovane tennista finisce subito l’esperienza a Roma. E’ stata eliminata in due set dalla svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 6-3, 6-2. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – Dopo le sue colleghe sul campo rosso di Roma di ieri sera, anchedice addio aglial. La giovaneta finisce subito l’esperienza a Roma. E’ statain due set dalla svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 6-3, 6-2. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

