Internazionali BNL d'Italia 2022, Sinner domina Martinez all'esordio: sfiderà Fognini (Di martedì 10 maggio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Pedro Martinez in occasione del primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2022, attraverso il risultato di 6-4, 6-3. Prestazione di alto livello dell'azzurro, il quale ha esordito nel migliore dei modi sul palcoscenico casalingo e di fronte al pubblico italiano. Le accelerazioni fulminanti di Sinner hanno sorpreso l'iberico più e più volte, neutralizzando il tennis prettamente 'da rosso' di quest'ultimo; in particolare, notevole il rendimento del nativo di San Candido con il rovescio, colpo principe del suo repertorio di colpi nonché esteticamente godibile in quanto a dinamica. Martinez ha prova a difendersi a dovere e contrattaccare, come da caratteristiche, sebbene non sia riuscito efficacemente a limitare le iniziative del talentino ...

