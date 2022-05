Inter, Amadeus: “Coppa Italia trofeo importante, sogno una vittoria all’ultimo minuto” (Di martedì 10 maggio 2022) Il conduttore televisivo Amadeus, noto tifoso dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni de ‘L’Interista‘ alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus: “Il prestigio di questa competizione è cresciuto negli anni ed oggi è un trofeo molto importante. Il mio sogno sarebbe una vittoria all’ultimo minuto, ma mi va bene qualsiasi cosa pur di festeggiare alla fine. Stimoli? Dire che vincere il secondo trofeo stagionale battendo la Juventus dovrebbe essere abbastanza“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Il conduttore televisivo, noto tifoso dell’, èvenuto ai microfoni de ‘L’ista‘ alla vigilia della finale ditrae Juventus: “Il prestigio di questa competizione è cresciuto negli anni ed oggi è unmolto. Il miosarebbe una, ma mi va bene qualsiasi cosa pur di festeggiare alla fine. Stimoli? Dire che vincere il secondostagionale battendo la Juventus dovrebbe essere abbastanza“. SportFace.

