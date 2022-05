Innovation Village Award 2022: presentata a Napoli la IV edizione (Di martedì 10 maggio 2022) A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta a Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda Onu 2030. IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. La call per partecipare è già aperta. Possono iscriversi innovatori, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) A, nel corso della fierache si è svolta a Città della Scienza, è statala quartadi, il premio annuale che intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda Onu 2030. IVè istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. La call per partecipare è già aperta. Possono iscriversi innovatori, ...

