Infortunio Pedro, le condizioni dell’attaccante della Lazio (Di martedì 10 maggio 2022) Infortunio Pedro, le ultime sulle condizioni dell’attaccante spagnolo della Lazio in vista dei prossimi incontri Controlli in Paideia ieri per Pedro, alle prese da settimane con un problema al polpaccio. Lo spagnolo non ci sarà nemmeno con la Juve? Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, anche nel caso in cui dovesse arrivare l’ok per riprendere ad allenarsi, difficilmente lo spagnolo ritroverebbe una condizione e uno status di forma accettabile per scendere in campo, visto che manca da Genoa-Lazio del 10 aprile. Possibile dunque che l’ex Chelsea si riveda all’ultima giornata con il Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022), le ultime sullespagnoloin vista dei prossimi incontri Controlli in Paideia ieri per, alle prese da settimane con un problema al polpaccio. Lo spagnolo non ci sarà nemmeno con la Juve? Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, anche nel caso in cui dovesse arrivare l’ok per riprendere ad allenarsi, difficilmente lo spagnolo ritroverebbe una condizione e uno status di forma accettabile per scendere in campo, visto che manca da Genoa-del 10 aprile. Possibile dunque che l’ex Chelsea si riveda all’ultima giornata con il Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

