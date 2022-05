Infortunio Bastoni | stagione finita per il giocatore dello Spezia | il comunicato

Advertising

CalcioNews24 : Le condizioni di #Bastoni ?? - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@Inter, le ultime dall’allenamento odierno ?? - Fprime86 : RT @DiMarzio: .@Inter, le ultime dall’allenamento odierno ?? - SpazioInter : Juventus-Inter, Bastoni ci sarà? Le ultime sulle condizioni! - - DiMarzio : .@Inter, le ultime dall’allenamento odierno ?? -

Commenta per primo Salvo colpi di scena, Alessandrosarà titolare domani sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore ... che ha subito unmuscolare che lo mette ...Torna a disposizione Alessandro, ormai pienamente recuperato dall'. Il giovane centrale tornerà a comporre il trio titolare con Stefan De Vrij e Milan Skriniar. Un'ottima notizia ...IN E OUT – Si è sciolto uno dei maggiori dubbi in casa nerazzurra per Juventus-Inter di domani, ovvero la presenza o meno di Alessandro Bastoni. Sebbene la sua presenza o meno da titolare è ancora da ...Salvo colpi di scena, Alessandro Bastoni sarà titolare domani sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore centrale dell'Inter ha partecipato interamente alla seduta di allenamen ...