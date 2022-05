Industria farmaceutica: 34 milioni per vaccini anti-Covid. Previste 50 assunzioni (Di martedì 10 maggio 2022) Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo con l’azienda farmaceutica Irbm di Pomezia per realizzare un programma di investimenti di 34 milioni di euro , finalizzato a rafforzare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 10 maggio 2022) Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo con l’aziendaIrbm di Pomezia per realizzare un programma di investimenti di 34di euro , finalizzato a rafforzare...

Advertising

alex_pirlowski : RT @BarbaraRaval: Come fa l’industria farmaceutica a decidere le priorità della sanità americana? Pagando ricche royalties al NIH, l’istitu… - SilvanoCastelle : RT @BarbaraRaval: Come fa l’industria farmaceutica a decidere le priorità della sanità americana? Pagando ricche royalties al NIH, l’istitu… - BarbaraRaval : Come fa l’industria farmaceutica a decidere le priorità della sanità americana? Pagando ricche royalties al NIH, l’… - ABIMAGE : Industria farmaceutica: 34 milioni per vaccini anti coronavirus Giorgetti autorizza accordo con IRBMPowered by WPeM… - ItaliaOggi : Industria farmaceutica: Mise, investimento di 34 milioni per vaccini anti covid -