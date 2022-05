Advertising

Agenzia ANSA

Oggi, martedi' 10 maggio, sono scoppiati deglinell'irrequieta provincia di Papua, in. La polizia ha usato idranti e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, che si sono mobilitati per respingere il piano dell'di ...... il summit BRICS in Cina, l'East Asia Summit previsto in Cambogia, il G20 ospitato dall'e ...ogni sforzo di portare una mentalità da guerra fredda in questa regione e di incitare gli... Indonesia, scontri a Papua: la polizia usa idranti per disperdere i manifestanti - Mondo Oggi, martedi' 10 maggio, sono scoppiati degli scontri nell'irrequieta provincia di Papua, in Indonesia. La polizia ha usato idranti e cannoni ...Scontro Indonesia-Stati Uniti sulla partecipazione della Russia al g20, in programma nell’isola di Bali a novembre. Il presidente indonesiano ha invitato a partecipare sia Vladimir Putin. Per gli ...