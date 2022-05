Indie World: annunciato il Nintendo Direct di maggio 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Amanti della scena indipendente, unitevi: il Nintendo Direct di maggio 2022 sarà un Indie World, e stavolta il preavviso è davvero minimo! Abbiamo appena finito di parlare dei videogiochi come forma d’arte da rispettare, ed ecco che Nintendo annuncia il suo Direct di maggio 2022: nello specifico, un Indie World. La Grande N non ha mancato di darci data e ora, e ci aspetta un pomeriggio all’insegna dell’artigianato videoludico. Solitamente, però, il preavviso si aggira sui due giorni di attesa. Con nostra quanto mai gradita sorpresa, siamo lieti di riportare che non ci separano neanche ventiquattro ore dalla presentazione! Direttamente dalla scena indipendente: il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 10 maggio 2022) Amanti della scena indipendente, unitevi: ildisarà un, e stavolta il preavviso è davvero minimo! Abbiamo appena finito di parlare dei videogiochi come forma d’arte da rispettare, ed ecco cheannuncia il suodi: nello specifico, un. La Grande N non ha mancato di darci data e ora, e ci aspetta un pomeriggio all’insegna dell’artigianato videoludico. Solitamente, però, il preavviso si aggira sui due giorni di attesa. Con nostra quanto mai gradita sorpresa, siamo lieti di riportare che non ci separano neanche ventiquattro ore dalla presentazione! Direttamente dalla scena indipendente: il ...

