(Di martedì 10 maggio 2022) di Giampaolo Marchini Il San Donatoè in serie C. Da non credere. O meglio, ci hanno creduto quei quattro amici al bar (forse qualcuno in più: Fabrizio Fusi, Andrea Bacci, Luciano Santucci, ...

E come il tecnico del Napoli,è partito dal basso, diventando però un maestro di calcio. Lucchese, Crotone, Pistoiese, tra le altre. Ma il capolavoro resta l'ultimo, campionato straordinario, ...Abbiamo avuto certo anche un aiuto fondamentale da parte di un vostroGioiese che é ... la ruota sospesa e poi il mago George ospite a Italia's Got Talent, I due elefantidi Mister ... Indiani il concittadino di Spalletti fa felici gli 8mila di Tavarnelle Il San Donato Tavarnelle è in serie C. Da non credere. O meglio, ci hanno creduto quei quattro amici al bar (forse qualcuno in più: Fabrizio Fusi, Andrea Bacci, Luciano Santucci, Marcello Brogi, Luigi ...