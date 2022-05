Incidente sulla Scoglitti-Santa Croce Camerina FOTO

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 10 maggio 2022) Vittoria –stradale stamattina intorno alle ore 11Sp15, la. Lo scontro tra due auto, una Renault Laguna e una Opel Corsa, è avvenuto nei pressi di un noto villaggio turistico. Dopo l'impatto tra le due auto una si è ribaltata. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito in codice giallo al pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell'sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche la Polizia Provinciale e i vigili del fuoco.In corso la ricostruzione esatta dell'. Il traffico ha subito rallentamenti. (Assenza)