In Sri Lanka i manifestanti antigovernativi hanno dato fuoco alla residenza della famiglia del presidente e a quelle di alcuni ministri (Di martedì 10 maggio 2022) Lunedì, dopo la notizia delle dimissioni del primo ministro Mahinda Rajapaksa, sono proseguite le grosse proteste che vanno avanti da settimane contro il governo dello Sri Lanka, accusato di aver contribuito alla grave crisi in corso nel paese. Nonostante il Leggi su ilpost (Di martedì 10 maggio 2022) Lunedì, dopo la notizia delle dimissioni del primo ministro Mahinda Rajapaksa, sono proseguite le grosse proteste che vanno avanti da settimane contro il governo dello Sri, accusato di aver contribuitograve crisi in corso nel paese. Nonostante il

Advertising

fattoquotidiano : Sri Lanka nel caos: premier e governo si fanno da parte, scoppia la violenza in tutto il Paese. Cinque morti e alme… - lucio_funk : RT @NOprisonersEVER: In Sri Lanka bruciano le case del primo ministro Rajapaksa e dei suoi fedeli. Il ministro ha dovuto dimettersi, il pae… - ilpost : In Sri Lanka i manifestanti antigovernativi hanno dato fuoco alla residenza della famiglia del presidente e a quell… - eErgaOmnes : RT @NOprisonersEVER: In Sri Lanka bruciano le case del primo ministro Rajapaksa e dei suoi fedeli. Il ministro ha dovuto dimettersi, il pae… - laboescapes : RT @radio3mondo: Buongiorno da @MarinaLalovic. Oggi #10maggio partiamo dagli scontri violenti in Sri Lanka, attraversato da proteste che du… -