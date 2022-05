“In Premier…”: calciomercato Inter, doppia batosta per Marotta (Di martedì 10 maggio 2022) Novità non certo piacevoli per l’Inter. Marotta deve fare i conti con un problema che potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Sul campo la mente dell’Inter è divista tra la finale di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus e la corsa Scudetto con i cugini del Milan. Sul mercato però Marotta è già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) Novità non certo piacevoli per l’deve fare i conti con un problema che potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Sul campo la mente dell’è divista tra la finale di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus e la corsa Scudetto con i cugini del Milan. Sul mercato peròè già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportmediaset : Carnevali: 'Scamacca-Raspadori? Difficile in Italia, forse in Premier' #calciomercato #Sassuolo… - sportmediaset : Carnevali: 'Scamacca-Raspadori? Difficile in Italia, forse in Premier' #calciomercato #Sassuolo… - sportmediaset : Carnevali: 'Scamacca-Raspadori? Difficile in Italia, forse in Premier' #calciomercato #Sassuolo… - sportmediaset : Carnevali: 'Scamacca-Raspadori? Difficile in Italia, forse in Premier' #calciomercato #Sassuolo… - Fantacalcio : Sassuolo, Carnevali su Raspadori e Scamacca: 'Premier League fattibile' -

Sassuolo, Carnevali: 'Scamacca e Raspadori In Premier. Scudetto e Coppa Italia, Milan e Juve favorite' Non sono tante possibilità sotto l'aspetto economico, la Premier forse è più fattibile'. Chi vince lo Scudetto 'È una bella domanda, noi giochiamo l'ultima con il Milan. Per come si stanno muovendo ... Siviglia: obiettivo in Premier League per l'attacco Il nazionale ivoriano, in questa stagione, ha collezionato solo 18 presenze in Premier League, contribuendo solo a un gol e un assist. Il Siviglia, negli ultimi giorni, si è messo sulle tracce del ... Calciomercato.com Non sono tante possibilità sotto l'aspetto economico, laforse è più fattibile'. Chi vince lo Scudetto 'È una bella domanda, noi giochiamo l'ultima con il Milan. Per come si stanno muovendo ...Il nazionale ivoriano, in questa stagione, ha collezionato solo 18 presenze inLeague, contribuendo solo a un gol e un assist. Il Siviglia, negli ultimi giorni, si è messo sulle tracce del ... Siviglia: obiettivo in Premier League per l'attacco