Ilary Blasi letteralmente travolta, arriva la tanto temuta notizia: ora è ufficiale (Di martedì 10 maggio 2022) Da settimane ormai Ilary Blasi è il pilastro di Mediaset su Canale 5, ma qualcosa è andato storto: conduttrice travolta La conduttrice romana è molto amata dal suo pubblico, ma evidentemente tutto questo calore non basta perché la notizia tanto temuta è arrivata con l’ufficialità: amaro risveglio per Mediaset. Ieri, lunedì 9 maggio, è andata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Da settimane ormaiè il pilastro di Mediaset su Canale 5, ma qualcosa è andato storto: conduttriceLa conduttrice romana è molto amata dal suo pubblico, ma evidentemente tutto questo calore non basta perché lata con l’ufficialità: amaro risveglio per Mediaset. Ieri, lunedì 9 maggio, è andata L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fraversion : “Il gobbo è andato troppo su, ti prego di tornare giù perché non lo so ancora a memoria la cosa del televoto”. A me… - Ninomauger : Volevo dire agli spagnoli che l’unica Chanel che conosciamo è la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ! ???? #EUROVISION - _tommo_91_ : RT @divanomat: gli innati tempi comici di ilary blasi che per proprietà transitiva passano pure agli opinionisti lo studio più divertente c… - _tommo_91_ : RT @AndreaGalastro: ilary blasi che canta bagno a mezzanotte è l’eurovision di canale 5 #isola - _tommo_91_ : RT @esaurito0o: Ilary Blasi quando le comunicano che la seconda puntata non salta e deve rinunciare al weekend a casa in ciabatte e pigiama… -