Il video di Fanpage che prova le molestie al raduno degli Alpini a Rimini

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Undel giornalista diSaverio Tommasi, registrato su segnalazione di associazioni femministe come Pride Off, Non una di meno e Casa Madiba, mostra ledenunciate da decine se non centinaia di donne e ragazze anche minorenni, durante ildi. Due giovanissime raccontano di “anziani che fanno delle avances troppo spinte”, nelle immagini si vede un uomo tentare di mettere una mano in faccia a una donna, un altro dire “stasera devi essere tollerante” in riferimento ad alcuni tentativi di molestia di altre persone. Una vittima ha raccontato di essersi sentita chiamare con il verso del cane. Decine di donne, ragazze, anche minorenni, hanno raccontato di violenze da parte. ...