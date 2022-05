Il viaggio di Friedman nell' Italia del futuro “Non sprecare il Pnrr”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Unper scoprire quale sarà ildell', tra riforme e. Il giornalista e scrittore Alan, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress, parla del suo ultimo libro “Il prezzo del. Perchè l'rischia dil'occasione del secolo” per La Nave di Teseo.“Il prezzo del? Ho scelto questo titolo perchè volevo portare il lettore verso quello che sarà ilpossibile dell', offrendo due o tre scenari per i prossimi cinque, dieci anni. Spesso sentiamo parlare di riforme e, ma non sappiamo poi il contesto, questo è un libro e anche unper gli ...