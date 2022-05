Il trasferimento del secolo: Haaland va al Manchester City di Guardiola. Boom di calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) Un crack del calciomercato. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha confermato «di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland dal 1 luglio 2022». Sarebbe questo il primo colpo di un calciomercato che, a poco meno di due mesi dall'apertura ufficiale, si prospetta già rovente. Haaland ormai da un po' era finito nel mirino dei Citizens, soprattutto per il suo exploit una volta arrivato a Dortmund direttamente dal Salisburgo: in Germania dal 2020 ha realizzato 61 gol in 66 presenze ufficiali con la maglia giallonera, venendo eletto la scorsa stagione giocatore dell'anno in Bundesliga, oltre ad essere nominato nella squadra dell'anno in Champions League, di cui è stato ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Un crack del. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ilha confermato «di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per ildell'attaccante Erlingdal 1 luglio 2022». Sarebbe questo il primo colpo di unche, a poco meno di due mesi dall'apertura ufficiale, si prospetta già rovente.ormai da un po' era finito nel mirino dei Citizens, soprattutto per il suo exploit una volta arrivato a Dortmund direttamente dal Salisburgo: in Germania dal 2020 ha realizzato 61 gol in 66 presenze ufficiali con la maglia giallonera, venendo eletto la scorsa stagione giocatore dell'anno in Bundesliga, oltre ad essere nominato nella squadra dell'anno in Champions League, di cui è stato ...

