Il Teatro Totò festeggia 25 anni di comicità

(Di martedì 10 maggio 2022) 25di, Nozze d’Argento alcon uno uno spettacolo per ricordare i momenti più importanti del “” accompagnati da un maestro di cerimonie come Gino Rivieccio. Inserito nel novero dei luoghi artistici più amati della città, ilcelebra le nozze d’argento con 25di passionale attività al servizio

Advertising

antonellaa262 : 25 anni di comicità, Nozze d’Argento al Teatro Totò con uno uno spettacolo per ricordare i momenti più importanti d… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Spettacoli Venticinque anni di passione, il Teatro Totò celebra le nozze d’argento - PrimaCommunica2 : #Spettacoli Venticinque anni di passione, il Teatro Totò celebra le nozze d’argento - frances42795575 : I palchi del Teatro 'Toto' sui quali sono riportati i nomi che hanno contribuito a fare grande il Teatro ed il Cine… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1926 è nato #EnzoGarinei. Attore e doppiatore, tra i principali caratteristi italiani. Esordì al cinema nel… -

NapoliToday

Inoltre, l'Unione europea di radiodiffusione, l'ente che organizza la competizione, aveva concluso che ildi Sanremo era troppo piccolo per uno spettacolo di quelle dimensioni. Pur di non ...La vicenda Mbappe si arricchisce di contenuti ad ogni giorno che passa. La puntata a Madrid è l'ultima della serie ma non è finita I giorni avanzano e un colpo dici sta anche bene quando il calciomercato scomoda le grandi firme internazionali. E così ieri Kylian Mbappé ha pensato di passare il suo lunedì - indovinate un po' dove - a Madrid. Ci sono ... Teatro Totò, Gino Rivieccio e tanti artisti per festeggiare 25 anni di comicità Eventi a Napoli