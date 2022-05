“Il sesto sigillo” di Mario Pastore e Giulio Spreti | mai un fantasy fu così ‘profetico’

(Di martedì 10 maggio 2022) Iledito, Brè Edizioni, è il romanzo a quattro mani di di, esperto di organizzazione, docente in ambito manageriale e comportamentale. Giornalista a La Stampa di Torino, direttore del personale di una grande azienda manifatturiera, dopo un lungo periodo come consulente e quindi amministratore di Forrad e Forbank, vive l’esperienza di Vicedirettore generale di una Cassa di Risparmio. È tra i primi docenti di Centro Internazionale FOR di cui diventa Presidente nel 2012.M., esperto di marketing. Docente in ambito manageriale e comportamentale. Matura la sua esperienza in agenzie di Direct Marketing a livello internazionale, divenendo Direttore ...

Advertising

BearziCinzia66 : RT @lettense1: Nole, il sesto sigillo – Le foto - lettense1 : Nole, il sesto sigillo – Le foto - Roberto41788248 : RT @World24New: Djokovic a caccia del sesto sigillo vince la millesima partita .... 'Non ti vaccini, ti ammali, muori' Intanto si sono amm… - World24New : Djokovic a caccia del sesto sigillo vince la millesima partita .... 'Non ti vaccini, ti ammali, muori' Intanto si… -

Roma - Il re torna a vincere, viva il re. Novak Djokovic alza di nuovo un trofeo oltre sei mesi dopo il trionfo su Daniil Medvedev firmato ai Masters di Parigi il 7 novembre scorso. In mezzo, non si è ...La dedica di Nole al figlio Stefan di 7 anni: oggi anche lui in campo per il suo primo match. Tra le donne la regina è ancora ...Novak Djokovic si è laureato per la sesta volta Re di Roma. Il sesto sigillo del re Nole è stato messo a segno questo pomeriggio agli Internazionali d'Italia… E' il personal trainer Davide Nataletti i ...ROMA – Il re torna a vincere, viva il re. Novak Djokovic alza di nuovo un trofeo oltre sei mesi dopo il trionfo su Daniil Medvedev firmato ai Masters di Parigi il 7 novembre scorso. In mezzo, non si è ...