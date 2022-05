Il primo vero bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: paparazzati a Parigi (Di martedì 10 maggio 2022) E’ tutto vero, tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è scoppiato l’amore, sono una coppia. Arriva la foto del primo bacio, del primo vero bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. E’ la rivista Chi che pubblica gli scatti di quella che sembra una luna di miele tra Michelle e l’ex gieffino, il bellissimo medico che nell’edizione 14 del reality show fece perdere la testa a parte del pubblico femminile e anche a qualche concorrente. Alfonso Signorini ovviamente dedica alla coppia la copertina della sua rivista di gossip ma le foto sono così belle che sembrano scatti in posa. Avevamo già visto un primo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) E’ tutto, traè scoppiato l’amore, sono una coppia. Arriva la foto del, deltra. E’ la rivista Chi che pubblica gli scatti di quella che sembra una luna di miele trae l’ex gieffino, il bellissimo medico che nell’edizione 14 del reality show fece perdere la testa a parte del pubblico femminile e anche a qualche concorrente. Alfonso Signorini ovviamente dedica alla coppia la copertina della sua rivista di gossip ma le foto sono così belle che sembrano scatti in posa. Avevamo già visto un...

