Il presidente del Copasir: «In Italia molte spie russe. Il reclutamento? Con fake news e propaganda»

Il presidente del Copasir Adolfo Urso dice che in Italia ci sono molte spie di Vladimir Putin. E che il reclutamento avviene tramite «spionaggio, arruolamento e propaganda». Ma non parla dei giornalisti «a libro paga» dello Zar, ovvero del sospetto che la presenza di giornalisti e opinion leaders che parlano delle ragioni di Mosca nell'invasione dell'Ucraina faccia parte di «un'operazione di disinformazione organizzata e pensata a monte da uomini del governo russo». Ma qualcosa fa trasparire anche su questo nell'intervista rilasciata a Francesco Specchia di Libero. «Da presidente del Copasir le dico che la macchina dell'informazione russa – come la cinese – è continuamente attiva. Da giornalista mi stupisco che ve ne accorgiate solo ...

