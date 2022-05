"Il peso del suo discorso...". Cosa c'è nelle parole (non dette) di Putin (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, il leader del Cremlino "ha escluso l'arma nucleare" e potrebbe valutare una interlocuzione con Zelensky Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, il leader del Cremlino "ha escluso l'arma nucleare" e potrebbe valutare una interlocuzione con Zelensky

Advertising

EnricoTurcato : Analizziamolo meglio Dusan #Vlahovic Da quando è arrivato, la Juve ha raccolto 27 punti in 12 gare di Serie A, men… - BestemmieDaER : allora rega mi rimangio quello che ho detto: mi sto a trova molto bene. sto esplorando penisola del pianto ho 7 amp… - HubOffersAmazon : Grazie per l' #offerta segnalata! ?? Equilibra Integratori Alimentari, Caffè Verde Metabolico, Integratore per l'E… - AlexanderLandSp : RT @lmcastaldi: @crislomb Era prevedibile, la Ue non può sostenere a lungo il peso economico del ruolo che gli Usa pretendono di imporle. A… - SpeedBa59664083 : @disinformatico Serve un indicatore molto preciso dell'autonomia, che tenga conto del peso in tempo reale, e/o molt… -