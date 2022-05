Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 10 Maggio 2022 – Video (Di martedì 10 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “La preghiera è la migliore arma che abbiamo“. O Padre Pio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità. oggi vi proponiamo una perla L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 10 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “La preghiera è la migliore arma che abbiamo“. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità.vi proponiamo una perla L'articolo proviene da La Luce di Maria.

