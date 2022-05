Il Pd rompe le righe | ora Letta si sfila l’elmetto L’ex premier ora si aggrega al fronte pacifista che esprime dubbi sulle posizioni di Nato e Usa

(Di martedì 10 maggio 2022) Tra le forze politiche, dopo oltre due mesi di conflitto in Ucraina, si allarga la discussione su cosa Roma possa fare per agevolare un processo negoziale, anche marcando alcune differenze rispetto alla posizione di Stati Uniti e Regno Unito.ora sialchedie Stati Uniti I primi a sollevare il problema sono stati i pentastellati guidati da Giuseppe Conte beccandosi l’accusa di essere anti-atlantisti. “Mai messa in discussione l’alleanza atlantica – ha detto il leader M5S – il tema è la postura al suo interno, che qualifica l’Italia: va a rimorchio o è partner e può dare un contributo?” Adesso al partito che all’escalation militare vuole opporre un’escalation ...

Advertising

ils0leseitu : @startwoooork amo l’ho detto anche io tra le righe però l’ho detto perché uno si rompe anche le palle che giudicano… -

L'Unione Sarda.it

E allo stesso tempo continua a far parlare tra le polemiche e gli atteggiamenti sopra ledell'... Nella sua deposizione, infatti, la voce di Amber Heard sispesso a causa del dolore ...Adesso finalmente l'ormai ex allievo del talent di Canale 5il silenzio sul suo profilo ... Tra lescritte nelle ultime ore l'ex allievo di Amici ringrazia la sua insegnante 'davvero per ... L'Olbia rompe le righe dopo una stagione incredibile - L'Unione Sarda.it La splendida annata dell’Olbia si chiuderà ufficialmente domani, col pranzo di gruppo e l’arrivederci alla prossima stagione, che dovrebbe cominciare nella terza settimana di luglio col ritiro precamp ...Il Lecce si è ritrovato questa mattina al Via del Mare per il rompete le righe, che ha sancito la fine della stagione sportiva 2021/22. Quest'ultimo appuntamento si è svolto alla presenza del ...