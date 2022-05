Il Papa apre la Chiesa ai cattolici Lgbt. Partito Gay: 'A queste parole seguano azioni... (Di martedì 10 maggio 2022) La Chiesa apra le sue porte ai cattolici Lgbt : a chiederlo è nientemeno che Papa Francesco , in una breve intervista con il gesuita James Martin pubblicata lunedì 9 maggio. Una dichiarazione ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 10 maggio 2022) Laapra le sue porte ai: a chiederlo è nientemeno cheFrancesco , in una breve intervista con il gesuita James Martin pubblicata lunedì 9 maggio. Una dichiarazione ...

Advertising

Corriere : Mosca apre alle parole del Papa: «Importante il dialogo con lui» - Luce_news : Il Papa apre la Chiesa ai cattolici Lgbt. Partito Gay: “A queste parole seguano azioni concrete” - AnnaStramigioli : @AmyShel88829821 1) Ottobre '62. Un momento che non si dimentica, neanche da bambina. 16-28 ottobre Crisi di Cuba;… - il_Portavoce_ : Papa Francesco apre agli Lgbt: “una Chiesa selettiva non sarebbe la santa madre chiesa ma solo una setta” #papa… - ilariameniconi2 : Comunque se papà ha l’ansia entra qua sopra e non apre direttamente #jeru -