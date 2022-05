Il Papa apre la Chiesa ai cattolici Lgbt. Partito Gay: “A queste parole seguano azioni concrete” (Di martedì 10 maggio 2022) La Chiesa apra le sue porte ai cattolici Lgbt: a chiederlo è nientemeno che Papa Francesco, in una breve intervista con il gesuita James Martin pubblicata lunedì 9 maggio. Una dichiarazione importante e rivoluzionaria, accolta con piacere da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay per i Diritti Lgbt+, che però ci tiene a sottolineare: “Ci auguriamo che a queste parole seguano delle azioni concrete che facciano realmente cambiare la Chiesa e tutte le migliaia di associazioni, strutture sanitarie, scuole, strutture sportive e strutture per anziani gestite dalla Chiesa cattolica. Questa sarebbe una rivoluzione!”. Insomma buoni gli intenti ma che non ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 10 maggio 2022) Laapra le sue porte ai: a chiederlo è nientemeno cheFrancesco, in una breve intervista con il gesuita James Martin pubblicata lunedì 9 maggio. Una dichiarazione importante e rivoluzionaria, accolta con piacere da Fabrizio Marrazzo, portavoce delGay per i Diritti+, che però ci tiene a sottolineare: “Ci auguriamo che adelleche facciano realmente cambiare lae tutte le migliaia di associ, strutture sanitarie, scuole, strutture sportive e strutture per anziani gestite dallacattolica. Questa sarebbe una rivoluzione!”. Insomma buoni gli intenti ma che non ...

