Il Palazzo condanna molestie alpini. “Giù le mani dalla storia”. Critiche per ‘distinguo’ destra (Di martedì 10 maggio 2022) La condanna che arriva dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è netta. Le molestie che numerose donne hanno raccontato di aver dovuto subire durante il raduno degli alpini a Rimini viene stigmatizzato da quasi tutta la politica. E, tuttavia, anche in questo caso non manca qualche distinguo (a destra) e annessa polemica. Guerini dice chiaramente che "i comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi" che si tratta di "episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati". "Episodi, voglio ribadirlo con forza, che - sottolinea il ministro - sarebbero all'opposto dei valori degli alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni". A suo giudizio "è sbagliato ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022) Lache arriva dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è netta. Leche numerose donne hanno raccontato di aver dovuto subire durante il raduno deglia Rimini viene stigmatizzato da quasi tutta la politica. E, tuttavia, anche in questo caso non manca qualche distinguo (a) e annessa polemica. Guerini dice chiaramente che "i comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi" che si tratta di "episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati". "Episodi, voglio ribadirlo con forza, che - sottolinea il ministro - sarebbero all'opposto dei valori deglie di unafestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni". A suo giudizio "è sbagliato ...

