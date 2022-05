‘Il padre non è Harry’: Meghan era incinta prima del matrimonio | Pronti al divorzio (Di martedì 10 maggio 2022) Scandalo in Inghilterra nella famiglia reale, Harry non è il padre del primogenito Archi? Meghan Markle incinta prima delle nozze. Continuano i problemi per il Principe Harry e la duchessa del Sussex, Meghan Markle, ora la voce che era già incinta prima del matrimonio. Non c’è pace per la coppia visto che Meghan non è vista di buon occhio dalla Royal Family soprattutto a causa del suo passato, già sposata e poi divorziata, e il suo lavoro da attrice, ha complicato il tutto nella conoscenza con Harry che però si è innamorato e ha deciso di sposarla. I due che hanno ormai deciso di essere fuori dalla famiglia reale trasferendosi dall’Inghilterra alla California, continuano ad essere presenti a causa dei continui gossip. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 10 maggio 2022) Scandalo in Inghilterra nella famiglia reale, Harry non è ildel primogenito Archi?Markledelle nozze. Continuano i problemi per il Principe Harry e la duchessa del Sussex,Markle, ora la voce che era giàdel. Non c’è pace per la coppia visto chenon è vista di buon occhio dalla Royal Family soprattutto a causa del suo passato, già sposata e poi divorziata, e il suo lavoro da attrice, ha complicato il tutto nella conoscenza con Harry che però si è innamorato e ha deciso di sposarla. I due che hanno ormai deciso di essere fuori dalla famiglia reale trasferendosi dall’Inghilterra alla California, continuano ad essere presenti a causa dei continui gossip. ...

