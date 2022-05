Il padre che denuncia alla polizia il figlio per spaccio perché gli ha trovato in tasca dell’hashish (Di martedì 10 maggio 2022) Ha trovato nelle tasche di un 19enne alcuni grammi di hashish e per questo ha deciso di denunciare il proprietario di quella giacca. Questa storia arriva da Pisa, con il padre che denuncia il figlio che ora è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Questa è l’accusa mossa dagli inquirenti nei confronti del giovane e ora dovrà risponderne davanti ai giudici. padre denuncia figlio dopo aver trovato 34 grammi di hashish nelle sue tasche Il tutto è avvenuto nella mattinata di domenica 8 maggio. Il padre del 19enne, dopo aver trovato quei grammi di hashish nella giacca del figlio, ha deciso di chiamare le forze ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Hanelle tasche di un 19enne alcuni grammi di hashish e per questo ha deciso dire il proprietario di quella giacca. Questa storia arriva da Pisa, con ilcheilche ora è statoto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di. Questa è l’accusa mossa dagli inquirenti nei confronti del giovane e ora dovrà risponderne davanti ai giudici.dopo aver34 grammi di hashish nelle sue tasche Il tutto è avvenuto nella mattinata di domenica 8 maggio. Ildel 19enne, dopo averquei grammi di hashish nella giacca del, ha deciso di chiamare le forze ...

