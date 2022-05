(Di martedì 10 maggio 2022) Ilha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per comprare il 21enne, considerato da molti ilal. Il club ha detto che per finalizzare il trasferimento

Advertising

ilpost : Il norvegese Erling Haaland, il miglior giovane centravanti al mondo, giocherà nel Manchester City - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Il #ManchesterCity conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il #BorussiaDortmund per il trasferimento dell'a… - rtl1025 : ?? 'Il #ManchesterCity conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il #BorussiaDortmund per il trasferim… - kekkvin4 : ???? “Il trasferimenti di Erling Braut Håland al Manchester City è una fake news, l’attaccante Norvegese sta attualme… -

Haaland, il City pagherà la clausola Roma, 10 maggio 2022 - Ufficiale il colpo di mercato :Haaland si trasferisce al Manchester City . Il club inglese allenato da Pep Guardiola ha .... ......un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante...di aver raggiunto l'intesa con il club tedesco per lo sbarco in Premier del forte attaccante, ...Il portentoso attaccante norvegese, se non ci dovessero essere intoppi, arriverà alla corte di Pep il primo luglio Ce l’ha fatta, alla fine, Guardiola: il City prenderà un nove originale, un ...Nemmeno il tempo di registrare il passaggio di Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester ... proprio come fatto dal collega norvegese 24 ore prima. Il classe 2002, uno dei talenti più ...