"Il neonazista che ha ricevuto, pistola alla cintura...": Nicolai Lilin demolisce Laura Boldrini, la rivelazione (Di martedì 10 maggio 2022) "Un insulto all'intelligenza umana": così Nicolai Lilin, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha definito le semplificazioni che spesso vengono proposte sulla guerra in Ucraina. Una di queste è rappresentata dalla convizione per cui Vladimir Putin sarebbe un pazzo che all'improvviso ha invaso il Paese di Zelensky. SI tratta di letture pericolose, secondo lo scrittore italiano di origine russa. Che poi, in un secondo momento, ha ricordato un vecchio episodio riguardante l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e i suoi rapporti con i neonazisti ucraini. "Il conflitto è un minotauro che è nato da dell'incesto tra gravi mancanze politiche e la miopia del nostro occidente - ha spiegato Lilin -. Sono solidale con i poveri ucraini che subiscono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) "Un insulto all'intelligenza umana": così, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha definito le semplificazioni che spesso vengono proposte sulla guerra in Ucraina. Una di queste è rappresentata dconvizione per cui Vladimir Putin sarebbe un pazzo che all'improvviso ha invaso il Paese di Zelensky. SI tratta di letture pericolose, secondo lo scrittore italiano di origine russa. Che poi, in un secondo momento, ha ricordato un vecchio episodio riguardante l'ex presidente della Camerae i suoi rapporti con i neonazisti ucraini. "Il conflitto è un minotauro che è nato da dell'incesto tra gravi mancanze politiche e la miopia del nostro occidente - ha spiegato-. Sono solidale con i poveri ucraini che subiscono ...

