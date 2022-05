Il mistero dei super-tank russi sulla Piazza Rossa: "Decisioni estreme", le voci scuotono il Cremlino (Di martedì 10 maggio 2022) C'è un mistero sui super tank russi che sfilano sulla Piazza Rossa per la parata del 9 maggio, Giorno della Vittoria contro il nazismo, ma non vengono utilizzati in Ucraina. I tank Armata T 14, presentati nel 2015 come "i più potenti del mondo" hanno un cannone da 125mm in grado di sparare dieci colpi al minuto, sono dotati di automatizzazione per ridurre l'equipaggio a tre persone e di un radar per individuare i missili. Ma la produzione, riporta La Repubblica, è ferma. I super carri armati non funzionano. Il sospetto è che "la fiducia accordata ai costruttori, la fabbrica Uralvagonzavod, nasca solo dalla gratitudine per il sostegno che gli operai diedero a Putin, offrendosi di sgomberare le strade dai manifestanti che contestavano il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) C'è unsuiche sfilanoper la parata del 9 maggio, Giorno della Vittoria contro il nazismo, ma non vengono utilizzati in Ucraina. IArmata T 14, presentati nel 2015 come "i più potenti del mondo" hanno un cannone da 125mm in grado di sparare dieci colpi al minuto, sono dotati di automatizzazione per ridurre l'equipaggio a tre persone e di un radar per individuare i missili. Ma la produzione, riporta La Repubblica, è ferma. Icarri armati non funzionano. Il sospetto è che "la fiducia accordata ai costruttori, la fabbrica Uralvagonzavod, nasca solo dalla gratitudine per il sostegno che gli operai diedero a Putin, offrendosi di sgomberare le strade dai manifestanti che contestavano il ...

