“Il mio fidanzato? È lui”. Diana Del Bufalo confessa: Edoardo Tavassi è solo un ricordo (Di martedì 10 maggio 2022) Diana Del Bufalo ha finalmente ritrovato la sua stabilità sentimentale. Dopo le rotture con Paolo Ruffini ed Edoardo Tavassi, quest’ultimo adesso protagonista con la sorella Guendalina all”Isola dei Famosi’, non si era parlato di lei per diverso tempo sotto il punto di vista amoroso. Invece, adesso, è stata lei stessa a confermare di avere un nuovo fidanzato. Si è finalmente saputo con certezza sia il suo nome che il suo cognome ed è stato possibile anche scovare alcune immagini dell’uomo. A proposito del nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo, a rivelare tutti i dettagli su che lavoro faccia e su quando sarebbe scoccata la scintilla ci ha pensato ‘Very Inutil People’. Ma è stata la stessa attrice e conduttrice che sui social network ha dato vita ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022)Delha finalmente ritrovato la sua stabilità sentimentale. Dopo le rotture con Paolo Ruffini ed, quest’ultimo adesso protagonista con la sorella Guendalina all”Isola dei Famosi’, non si era parlato di lei per diverso tempo sotto il punto di vista amoroso. Invece, adesso, è stata lei stessa a confermare di avere un nuovo. Si è finalmente saputo con certezza sia il suo nome che il suo cognome ed è stato possibile anche scovare alcune immagini dell’uomo. A proposito del nuovodiDel, a rivelare tutti i dettagli su che lavoro faccia e su quando sarebbe scoccata la scintilla ci ha pensato ‘Very Inutil People’. Ma è stata la stessa attrice e conduttrice che sui social network ha dato vita ad ...

Advertising

Pasini1Pasini : RT @jasmin41666366: Quando il mio ex fidanzato mi ha lasciata, il giorno dopo ho ricevuto un biglietto. Diceva: Non te la prendere. Perché… - biebspvrpose : come funziona se non ho superato alcune cose vecchie che sono successe col mio fidanzato e ci penso ancora tutt’ogg… - inthearmsof5sos : @gvldven Non lo so, sono in crisi con il mio fidanzato e sono stanco - sonianinniii : @vnzn_dario parla piano che per mio padre tu sei il mio fidanzato - emystellinaaa : Ciao amici, vado a trovare il mio ex fidanzato e torno -