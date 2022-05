Il ministro russo Lavrov: “Apprezziamo la posizione dell’Algeria”. Mosca rafforza i legami con il paese da cui importeremo più gas (Di martedì 10 maggio 2022) Apprezzamenti da parte del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov per la posizione definita “equilibrata ed imparziale” tenuta sinora dall’Algeria, paese che sta visitando in queste ore. “Abbiamo informato i nostri amici algerini in dettaglio sui progressi dell’operazione militare speciale della Russia insieme alle milizie del Donbass in Ucraina”, ha detto Lavrov. “Apprezziamo molto la posizione misurata, obiettiva ed equilibrata che l’Algeria assume sulle questioni ucraine nelle organizzazioni internazionali e, in generale, nella loro politica estera”. Lavrov ha poi affermato che la Russia e l’Algeria intendono firmare un documento che conferma la nuova qualità delle relazioni bilaterali. “Noi e l’Algeria siamo membri del Forum ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Apprezzamenti da parte deldegli EsteriSergheiper ladefinita “equilibrata ed imparziale” tenuta sinora dall’Algeria,che sta visitando in queste ore. “Abbiamo informato i nostri amici algerini in dettaglio sui progressi dell’operazione militare speciale della Russia insieme alle milizie del Donbass in Ucraina”, ha detto. “molto lamisurata, obiettiva ed equilibrata che l’Algeria assume sulle questioni ucraine nelle organizzazioni internazionali e, in generale, nella loro politica estera”.ha poi affermato che la Russia e l’Algeria intendono firmare un documento che conferma la nuova qualità delle relazioni bilaterali. “Noi e l’Algeria siamo membri del Forum ...

