Il Marche Pride ha scelto Pesaro | da domani i primi eventi | corteo il 18 giugno

Advertising

viverepesaro : Iniziativa Marche Pride, a Pesaro l'incontro 'La libertà di essere e l'Arte per dirlo' - vittoriolussana : RT @gaiaitaliacom: Il Marche Pride 2022 si terrà a Pesaro. Gli assessori Vimini e Murgia: “Felici di accogliere e sostenere un evento di ci… - mao59 : RT @gaiaitaliacom: Il Marche Pride 2022 si terrà a Pesaro. Gli assessori Vimini e Murgia: “Felici di accogliere e sostenere un evento di ci… - gaiaitaliacom : Il Marche Pride 2022 si terrà a Pesaro. Gli assessori Vimini e Murgia: “Felici di accogliere e sostenere un evento… - lovinatsu : i commenti su facebook sotto l’articolo di giornale che parla del marche pride semplicemente io so che il 18 giugno… -

PESARO - Sarà Pesaro ad accogliere il2022, il cui corteo finale (l'ultimo è stato nel 2019 ad Ancona) si terrà il 18 giugno, ma che ha in programma una serie di eventi per sensibilizzare e promuovere le istanze civili della ...... nel formalizzare il sostegno e il patrocinio del Comune all'iniziativa promossa dal comitato2022 (composto da Arcigay Agorà Pesaro - Urbino; GAP Urbino; AGEDO; Arcigay Comunitas ...PESARO - Sarà Pesaro ad accogliere il Marche Pride 2022, il cui corteo finale (l’ultimo è stato nel 2019 ad Ancona) si terrà il 18 giugno, ma che ha in programma ...1' di lettura 09/05/2022 - Mercoledì 11 maggio p.v. alle ore 18 presso la Sala del Consiglio Comunale di Pesaro si terrà l'incontro: 'La libertà di essere e l'Arte per dirlo' durante il quale sarà pro ...