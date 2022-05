Il M5S sparisce da Parma, città-simbolo: nessuna lista alle Amministrative e zero candidati in 18 capoluoghi (Di martedì 10 maggio 2022) La débacle del M5S ha il suo epicedio a Parma. Nella città dove era iniziato tutto, con il primo sindaco grillino Federico Pizzarotti, si consuma la fine del Movimento, la fine di una parabola: “Non ci sono le condizioni per presentare una nostra lista”. A recitare il “de profundis” il senatotore M5s Gabriele Lanzi. La sua giustificazione politica è patetica: “Vista l’importanza della fase finale di transizione e del percorso di riorganizzazione guidato da Giuseppe Conte, il M5S non si presenterà alle Amministrative in tutti i Comuni d’Italia”. Più divertente è constatare il frantumarsi dell’asse giallorosso sotto il peso di critiche feroci al Pd. Il senatore M5S dà la colpa al partito di Letta se il M5S è a pezzi uun po’ ovuunque. Il M5S si arrende a Parma: “Non ci sono le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) La débacle del M5S ha il suo epicedio a. Nelladove era iniziato tutto, con il primo sindaco grillino Federico Pizzarotti, si consuma la fine del Movimento, la fine di una parabola: “Non ci sono le condizioni per presentare una nostra”. A recitare il “de profundis” il senatotore M5s Gabriele Lanzi. La sua giustificazione politica è patetica: “Vista l’importanza della fase finale di transizione e del percorso di riorganizzazione guidato da Giuseppe Conte, il M5S non si presenteràin tutti i Comuni d’Italia”. Più divertente è constatare il frantumarsi dell’asse giallorosso sotto il peso di critiche feroci al Pd. Il senatore M5S dà la colpa al partito di Letta se il M5S è a pezzi uun po’ ovuunque. Il M5S si arrende a: “Non ci sono le ...

