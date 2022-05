Il Liverpool vince in casa di Gerrard: aggancio (provvisorio) al City (Di martedì 10 maggio 2022) Steven Gerrard spaventa il Liverpool che alla fine viene risollevato dal solito Manè. Nel recupero della 33ª giornata di Premier League, i Reds vanno subito sotto in casa dell'Aston Villa, allenato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Stevenspaventa ilche alla fine viene risollevato dal solito Manè. Nel recupero della 33ª giornata di Premier League, i Reds vanno subito sotto indell'Aston Villa, allenato ...

Advertising

De_Sand88 : RT @ETGazzetta: Il Liverpool vince in casa di Gerrard: aggancio (provvisorio) al City - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il Liverpool vince in casa di Gerrard: aggancio (provvisorio) al City - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Il Liverpool vince in casa di Gerrard: aggancio (provvisorio) al City - ETGazzetta : Il Liverpool vince in casa di Gerrard: aggancio (provvisorio) al City - CalcioNews24 : Il #Liverpool vince in rimonta contro l'#AstonVilla ?? -