Il grido di dolore dei giornalisti de l’Unità: “Siamo ostaggi in un girone infernale”. Il giornale esce una volta l’anno da 4 anni (Di martedì 10 maggio 2022) “Un’azienda silente praticamente da sempre. Che tiene in ostaggio giornalisti e poligrafici, confinandoli in un girone infernale, sospesi nel nulla, dal 1° gennaio 2022 senza più alcuna protezione sociale. Un’azienda che mostra di esistere una volta all’anno per pubblicare un foglio che le permette di non far decadere la testata. Da tempo abbiamo perso le parole per definire, raccontare, una condizione allucinante, umiliante, nella quale lavoratrici e lavoratori de l’Unità, giornalisti e poligrafici, vivono da anni. Dal 1° gennaio non Siamo più in Cassa integrazione né in disoccupazione. Formalmente, dal primo gennaio di quest’anno Siamo rientrati alle dipendenze de l’Unità srl , la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Un’azienda silente praticamente da sempre. Che tiene ine poligrafici, confinandoli in un, sospesi nel nulla, dal 1° gennaio 2022 senza più alcuna protezione sociale. Un’azienda che mostra di esistere unaalper pubblicare un foglio che le permette di non far decadere la testata. Da tempo abbiamo perso le parole per definire, raccontare, una condizione allucinante, umiliante, nella quale lavoratrici e lavoratori dee poligrafici, vivono da. Dal 1° gennaio nonpiù in Cassa integrazione né in disoccupazione. Formalmente, dal primo gennaio di quest’annorientrati alle dipendenze desrl , la ...

verox145 : RT @Berengario85: IL GRIDO DI DOLORE DI 'STO GRANDISSIMO CAZZO tramite cui gli imprenditori-eroi vanno a chiedere ragazzi per fare stage, n… - Marilen97832318 : RT @Berengario85: IL GRIDO DI DOLORE DI 'STO GRANDISSIMO CAZZO tramite cui gli imprenditori-eroi vanno a chiedere ragazzi per fare stage, n… - HaroldAndLoueh_ : RT @Berengario85: IL GRIDO DI DOLORE DI 'STO GRANDISSIMO CAZZO tramite cui gli imprenditori-eroi vanno a chiedere ragazzi per fare stage, n… - Nanoalto : RT @Berengario85: IL GRIDO DI DOLORE DI 'STO GRANDISSIMO CAZZO tramite cui gli imprenditori-eroi vanno a chiedere ragazzi per fare stage, n… - flameparanoia : RT @Berengario85: IL GRIDO DI DOLORE DI 'STO GRANDISSIMO CAZZO tramite cui gli imprenditori-eroi vanno a chiedere ragazzi per fare stage, n… -