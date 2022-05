Il fascismo e la costruzione dello Stato nuovo: scritti e discorsi del Mussolini antiliberale (Di martedì 10 maggio 2022) Recuperare il “vero” Benito Mussolini oltre le interpretazioni – tante – che il fascismo ha avuto e continua ad avere. E farlo attraverso i testi di colui che il fascismo ha inventato. Fonti troppo trascurate dalla storiografia dell’ultimo cinquantennio. Recuperare il Mussolini “autore” è invece lo scopo del libro curato da Fabio Frosini, “La costruzione dello Stato nuovo” (Marsilio editore) che riporta, contestualizzandoli, gli articoli e i discorsi di Benito Mussolini nel decennio che va dal 1921 al 1932. Il primo discorso di Mussolini al Parlamento Una rassegna che si apre col primo discorso di Mussolini in Parlamento, nel quale ironizza sui comunisti: “Conosco i comunisti. Li ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Recuperare il “vero” Benitooltre le interpretazioni – tante – che ilha avuto e continua ad avere. E farlo attraverso i testi di colui che ilha inventato. Fonti troppo trascurate dalla storiografia dell’ultimo cinquantennio. Recuperare il“autore” è invece lo scopo del libro curato da Fabio Frosini, “La” (Marsilio editore) che riporta, contestualizzandoli, gli articoli e idi Benitonel decennio che va dal 1921 al 1932. Il primo discorso dial Parlamento Una rassegna che si apre col primo discorso diin Parlamento, nel quale ironizza sui comunisti: “Conosco i comunisti. Li ...

