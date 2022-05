Il disonore e la guerra Pensare a Churchill leggendo De Benedetti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 10 maggio 2022) Al direttore - “Ma davvero pensiamo ancora di esportare la democrazia con le armi?”, si è chiesto un corrucciato Carlo Denell’intervista al Corriere della Sera di domenica scorsa. Domanda legittima, ci mancherebbe. E sulla quale chissà che non abbia avuto un qualche effetto il fatto che l’Ingegnere oltre che italiano è cittadino della neutrale Svizzera. C’è però un però. All’Ingegnere sembra infatti sfuggire il non banale dettaglio che qui il problema non sono gli Stati Uniti che stanno facendo laper esportare la democrazia in Russia, ma il fatto che la Russia ha scatenato unaper asportare la democrazia dall’Ucraina. Ci passa una bella differenza, direi. Insomma va bene, siamo in democrazia (ops) e ognuno è libero di coltivare il suo antiamericanismo come e meglio crede. E va bene anche, lo diceva Nietzsche, ...