Il debutto di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika a Eurovision 2022: cosa faranno sul palco di Torino (Di martedì 10 maggio 2022) Ci siamo: si parte ufficialmente con la nuova edizione di Eurovision. Alla guida un trio di conduttori eccezionale, tutti particolarmente apprezzati in Italia, e non solo. Laura Pausini e Mika, infatti, sono amatissimi anche nel resto d’Europa e in altri continenti. Alessandro Cattelan saprà conquistare il pubblico internazionale. I loro nomi sono ormai certi da mesi, ma cosa faranno sul palco i tre personaggi? Si alterneranno alla conduzione dell’evento musicale internazionale più atteso, che quest’anno fa tappa al Pala Olimpico di Torino dopo il trionfo dei Maneskin. La band guidata dal cantante Damiano David ha riportato l’evento in Italia trionfando nel 2021 con Zitti E Buoni. Stavolta l’Italia schiera ... Leggi su optimagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Ci siamo: si parte ufficialmente con la nuova edizione di. Alla guida un trio di conduttori eccezionale, tutti particolarmente apprezzati in Italia, e non solo., infatti, sono amatissimi anche nel resto d’Europa e in altri continenti.saprà conquistare il pubblico internazionale. I loro nomi sono ormai certi da mesi, masuli tre personaggi? Si alterneranno alla conduzione dell’evento musicale internazionale più atteso, che quest’anno fa tappa al Pala Olimpico didopo il trionfo dei Maneskin. La band guidata dal cantante Damiano David ha riportato l’evento in Italia trionfando nel 2021 con Zitti E Buoni. Stavolta l’Italia schiera ...

