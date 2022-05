Il Covid - 19 fa molto male al cuore, dopo l'infezione aumentano i rischi di patologie cardiovascolari (Di martedì 10 maggio 2022) Le persone risultate positive al Covid19 sviluppano più frequentemente sintomi associati a malattie cardiovascolari (CVD)1. A confermarlo è un'analisi indipendente condotta dall' Economist e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Le persone risultate positive al19 sviluppano più frequentemente sintomi associati a malattie(CVD)1. A confermarlo è un'analisi indipendente condotta dall' Economist e ...

Advertising

ricpuglisi : Preoccupante la percentuale di persone che al supermercato indossano ancora la mascherina. L'ossessione dei media… - borghi_claudio : Perché io leggo certe cose e molto si adatta con quello che già di mio sospettavo? - ale_AsRoma_92 : RT @OrtigiaP: Parla il Prof. Bizzarri.. d'ora in avanti non si deve parlare di Covid ma di Omicron che è molto meno pericolosa del Covid. E… - AnnaP1953 : RT @OrtigiaP: Parla il Prof. Bizzarri.. d'ora in avanti non si deve parlare di Covid ma di Omicron che è molto meno pericolosa del Covid. E… - P_risks : RT @cavicchioli: Questo grafico è molto interessante. In Italia i ricoveri in terapia intensiva con Covid in questa primavera del 2022 so… -