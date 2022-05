Il Borussia non perde tempo, ufficiale il sostituto di Haaland! (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo l’annuncio di Haaland al Manchester City, è arrivato anche quello di Adeyemi al Borussia Dortmund. Il club tedesco attraverso il proprio profilo twitter ha annunciato il trasferimento dell’attaccante dal Red Bull Salisburgo. Karim Adeyemi Borussia Dortmund Nel tweet si legge: “Il #BVB ha ingaggiato il giocatore offensivo Karim #Adeyemi. Il 20enne ha completato le visite mediche oggi a Dortmund e ha firmato nel tardo pomeriggio un contratto valido fino al 30 giugno 2027.“ Il Borussia Dortmund non ha quindi perso tempo e ha subito reso ufficiale il sostituto di Erling Haaland. Asia Di Palma Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo l’annuncio di Haaland al Manchester City, è arrivato anche quello di Adeyemi alDortmund. Il club tedesco attraverso il proprio profilo twitter ha annunciato il trasferimento dell’attaccante dal Red Bull Salisburgo. Karim AdeyemiDortmund Nel tweet si legge: “Il #BVB ha ingaggiato il giocatore offensivo Karim #Adeyemi. Il 20enne ha completato le visite mediche oggi a Dortmund e ha firmato nel tardo pomeriggio un contratto valido fino al 30 giugno 2027.“ IlDortmund non ha quindi persoe ha subito resoildi Erling Haaland. Asia Di Palma

Advertising

Milanista_Serio : RT @NestolaEdoardo: Il Bayern Monaco se perde Lewandowski farà punta e in esterni sta messo bene, il Borussia Dortmund non spende quei sold… - persemprecalcio : ??? Il Borussia Dortmund non ha perso tempo dopo l'addio di Haaland e si è subito assicurato uno dei centravanti più… - MTartaglini : @Bresingar_ il City ha raggiunto l'accordo con il Borussia per il trasferimento, ora gli ultimi accordi con il gioc… - MatteoBertini_ : Il #Borussia rimpiazza #Haaland com Adeyemi, classe 2002, niente da dire, se non queste due cose: programmazione e #FÚTBOL - NestolaEdoardo : Il Bayern Monaco se perde Lewandowski farà punta e in esterni sta messo bene, il Borussia Dortmund non spende quei… -