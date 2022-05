Il battaglione Azov mostra i volti dei soldati feriti nell’acciaieria Azovstal: «Dopo il loro sacrificio, siete in grado di curarli?» – Le foto (Di martedì 10 maggio 2022) Il battaglione Azov ha mostrato al mondo per la prima volta le foto dei militari feriti ancora bloccati all’interno dell’acciaieria Azovstal a Mariupol. «Tutto il mondo civile deve vedere le condizioni in cui si trovano e agiscono i difensori feriti di Mariupol!», scrivono i militari della città sotto assedio sul loro canale Telegram. Hanno spiegato che si trovano in «condizioni completamente antigieniche, con ferite aperte fasciate con quello che resta di bende non sterili». Denunciano che mancano i medicinali e gli alimenti. Nel post si rivolgono all’Onu e alla Croce Rossa invitandoli a «mostrare la loro umanità e riaffermare i principi di base su cui si fondano soccorrendo i feriti che non sono più ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Ilhato al mondo per la prima volta ledei militariancora bloccati all’interno dell’acciaieriastal a Mariupol. «Tutto il mondo civile deve vedere le condizioni in cui si trovano e agiscono i difensoridi Mariupol!», scrivono i militari della città sotto assedio sulcanale Telegram. Hanno spiegato che si trovano in «condizioni completamente antigieniche, con ferite aperte fasciate con quello che resta di bende non sterili». Denunciano che mancano i medicinali e gli alimenti. Nel post si rivolgono all’Onu e alla Croce Rossa invitandoli a «re laumanità e riaffermare i principi di base su cui si fondano soccorrendo iche non sono più ...

