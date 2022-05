Il b-movie della lotta antinazista contro Kiev (Di martedì 10 maggio 2022) Le pagine social ufficiali della Federazione Russa sono un archivio sinistro di minacce e “pizzini” per nemici troppo accaniti nel denunciare e per amici troppo tiepidi nel perorare la cosiddetta operazione speciale in Ucraina, cioè la più sanguinosa e criminale guerra di aggressione condotta sul suolo europeo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Solo nel nostro Paese però questi canali potevano finire per trasmettere pure i B-movie della commedia politica all’italiana e ufficializzare le gallerie dei nuovi mostri, che popolano il centro e le periferie di un Paese compromesso da amicizie non ripudiabili con l’avvelenatore del Cremlino. Ne abbiamo avuto un esempio nella giornata di ieri, 9 maggio, quando, alle ore 17 circa, la pagina Facebook dell’ambasciata della Federazione Russa in Italia ha ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022) Le pagine social ufficialiFederazione Russa sono un archivio sinistro di minacce e “pizzini” per nemici troppo accaniti nel denunciare e per amici troppo tiepidi nel perorare la cosiddetta operazione speciale in Ucraina, cioè la più sanguinosa e criminale guerra di aggressione condotta sul suolo europeo dalla fineSeconda Guerra Mondiale. Solo nel nostro Paese però questi canali potevano finire per trasmettere pure i B-commedia politica all’italiana e ufficializzare le gallerie dei nuovi mostri, che popolano il centro e le periferie di un Paese compromesso da amicizie non ripudiabili con l’avvelenatore del Cremlino. Ne abbiamo avuto un esempio nella giornata di ieri, 9 maggio, quando, alle ore 17 circa, la pagina Facebook dell’ambasciataFederazione Russa in Italia ha ...

