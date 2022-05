Il 10 maggio viene lanciato l’incredibile Hulk, il mostro verde della Marvel che terrorizza le città (Di martedì 10 maggio 2022) Uno dei fumetti che è passato alla storia per il mostro verde che anima le sue storie è l’incredibile Hulk: questo personaggio è stato reso celebre a partire dal 10 maggio 1962, quando la Marvel ha deciso di lanciare il fumetto sul mercato. L’origine dell’incredibile Hulk La vicenda dell’incredibile Hulk, nata dal creatore di molti supereroi Stan Lee, si ispira a due celebri romanzi. Infatti “Lo strano caso del Dottor Jackyl e Mister Hyde” di Louis Stevenson e “Frankenstein” di Mary Shelley sono stati lo spunto per incarnare la creatura biblica del Golem, diventato poi il mostro verde Hulk. Inizialmente il disegnatore del fumetto Jack Kirby aveva optato per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Uno dei fumetti che è passato alla storia per ilche anima le sue storie è: questo personaggio è stato reso celebre a partire dal 101962, quando laha deciso di lanciare il fumetto sul mercato. L’origine delLa vicenda del, nata dal creatore di molti supereroi Stan Lee, si ispira a due celebri romanzi. Infatti “Lo strano caso del Dottor Jackyl e Mister Hyde” di Louis Stevenson e “Frankenstein” di Mary Shelley sono stati lo spunto per incarnare la creatura biblica del Golem, diventato poi il. Inizialmente il disegnatore del fumetto Jack Kirby aveva optato per un ...

