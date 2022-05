Icona del cinema degli anni ’80, com’è diventata oggi? Rivederla vi lascerà di stucco (Di martedì 10 maggio 2022) È stata un’Icona del cinema italiano degli anni ’80, ma avete visto com’è diventata oggi? Rivederla dopo tantissimi anni vi lascerà davvero di stucco. Tutti la ricorderanno e tutti saranno curiosi di sapere che fine ha fatto a distanza di anni dal suo esordio sui grandi schermi italiani. Stiamo parlando proprio di lei: Michela Miti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 10 maggio 2022) È stata un’delitaliano’80, ma avete vistodopo tantissimividavvero di. Tutti la ricorderanno e tutti saranno curiosi di sapere che fine ha fatto a distanza didal suo esordio sui grandi schermi italiani. Stiamo parlando proprio di lei: Michela Miti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Yogaolic : RT @mariobianchi18: Il #10maggio 1957 nasceva John Simon Ritchie cioè #SidVicious. Suonava il basso e pure male, ma lo suonava nei #SexPist… - in_stai : RT @tisaninaaa: comunque non si parla abbastanza di questa icona che ha: 1. votato estefania finché non è uscita 2. fotte nulla del pareg… - danielamarch8 : RT @mariobianchi18: Il #10maggio 1957 nasceva John Simon Ritchie cioè #SidVicious. Suonava il basso e pure male, ma lo suonava nei #SexPist… - pazzaperiltrash : RT @tisaninaaa: comunque non si parla abbastanza di questa icona che ha: 1. votato estefania finché non è uscita 2. fotte nulla del pareg… - paolamainardii1 : RT @tisaninaaa: comunque non si parla abbastanza di questa icona che ha: 1. votato estefania finché non è uscita 2. fotte nulla del pareg… -